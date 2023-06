Bakıda piyadaların ən çox vurulduğu ərazilər açıqlanıb.

Metbuat.az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, Bakıda piyadaların ən çox vurulduğu ərazilər Heydər Əliyev, Ziya Bünyadov, Babək, 8 Noyabr Prospekti və Yusif Səfərov küçələridir.

