“Qarabağ” akademiyanın koordinatoru Taceddin Doğanla yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu klubun mətbuat xidməti açıqlayıb.

Taceddin Doğanın “Qarabağ”la müqaviləsi müddəti başa çatıb. Mütəxəssislə yeni anlaşma imzalanmayıb.

