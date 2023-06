​Azərbaycanın İtaliyadan alacağı C-27J təyyarəsi haqqında DETALLAR/ FOTO

Xəbər verdiyimi kimi, Azərbaycanla İtaliya arasında C-27J nəqliyyat təyyarələrinin alınmasına dair müqavilə imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəqliyyat vasitəsi ən çətin coğrafi relyef və əməliyyat şəraitində özünü sübut etmiş C-27J Spartan təyyarələri geniş çeşidli müdafiə və mülki müdafiə missiyalarını yerinə yetirməyə qadirdir. Bu, hərbi nəqliyyat missiyaları, paraşütçülərin və materialların havadan atışları, taktiki qoşun dəstəyi, xüsusi təyinatlıların əməliyyatları, humanitar yardım və fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ideal hesab olunur.

C-27J hər kvadrat metrə təxminən beş ton yük daşımağa qadirdir. Qarlı, qumlu və hazırlıqsız uçuş-enmə zolaqlarında manevr edə bilir. Bundan əlavə, qabaqcıl hava tətbiqi sistemlərində dünya lideri olan Birləşmiş Aeronavtika Korporasiyası tərəfindən "Modul Havadan Yanğınsöndürmə Sistemi" (MAFFS II) ilə yanğınsöndürən konfiqurasiyası C-27J-nin imkanlarını artırır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfindən nə qədər C-27J yük təyyarəsi alınması və sövdələşmənin qiyməti barədəməlumat verilməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.