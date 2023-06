Seçkilərdə gündəmə gələn Əfruz müəllimə VƏFAT ETDİ

Bakı şəhər Yasamal rayon 13 saylı orta məktəbin idman müəllimi Əfruz Hacıyeva vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, ötən gün xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Ə.Hacıyeva 2014-cü il bələdiyyə seçkilərində yol verilmiş qanunsuzluq hallarının görüntüləri ilə bağlı gündəmə gəlmişdi.

Həmin vaxt Ə. Hacıyeva 15 saylı Yasamal I Seçki Dariəsinin 12 saylı seçki məntəqəsinin üzvü idi.

13 saylı məktəbdən bildirilib ki, Əfruz Hacıyeva bir müddət əvvəl yaşla əlaqədar pensiyaya çıxıbmış.

