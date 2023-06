Türkiyənin Elmadağ qəsəbəsində yerləşən “Roketsan” zavodunda partlayış baş verib.

Metbuat.az xbər verir ki, partlayış nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Yaralananların sayı dəqiqləşdirilir.

Partlayışın hansı səbbədən baş verdiyi məluma deyil.

Hadisə yerinə xilasedicilər, yanğın söndürənlər, təcili tibbi yardım heyəti və polis əməkdaşları cəlb olunub.

