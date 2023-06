İŞİD-in azərbaycanlı qurbanları danışdılar - VİDEO

Saxta dini ideologiya uğrunda vuruşmağa gedən ailələrin övladlarının əzabları onlara bir ömür yetər. Uşaqlığını yaşamadan, erkən yaşda ata sevgisindən, ana qayğısından məhrum olurlar.

Metbuat.az xəbər verir ki. uzun illərdir ki, terror qruplaşmalarına qoşulan uşaq və qadınların ölkəmiz tərəfindən Vətənə qaytarılması və reabilitasiyası həyata keçirilir. Təqdim edəcəyimiz süjetdə İraqdan gətirilən 2 soydaşımızın keşməkeşli taleyindən söz açırıq.



İctimai Televizya İŞİD-in azərbaycanlı qurbanları haqqında reportaj hazırlayıb:



