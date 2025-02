D vitamini çatışmazlığının yeni əlaməti üzə çıxdı

D vitamini orqanizm üçün vacib olan vitaminlərdən biridir və onun çatışmazlığı sağlamlığın bir çox aspektinə təsir edə bilər.

Metbuat.az e-saglam.az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqatlar göstərir ki, D vitamini səviyyələri ilə yuxu pozğunluqları, xüsusilə Obstruktiv Yuxu Apnesi (OSA) arasında güclü əlaqə var. D vitamini çatışmazlığı olan insanlarda yuxu keyfiyyətinin pisləşməsi və gecə oyanmalarının artması müşahidə edilir.

Araşdırmalar göstərir ki, D vitamini əlavəsi yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilər və daha rahat yuxuya getməyə kömək edə bilər. Ancaq hələ də D vitamini çatışmazlığının yuxu pozğunluqlarına səbəb olub-olmadığı tam aydın deyil və bu mövzuda daha çox tədqiqat aparılmalıdır. Sleep Medicine jurnalında dərc edilən araşdırmalar D vitamini səviyyələri ilə yuxu müddəti və keyfiyyəti arasında əlaqənin olduğunu təsdiqləyir.

Nutrients jurnalında yayımlanan başqa bir araşdırma, D vitamini çatışmazlığının uşaqlarda və böyüklərdə yuxu çətinliyi və tez-tez oyanmalarla bağlı olduğunu bildirir. Yeni araşdırmalar göstərir ki, D vitamini yetərsiz olan insanlarda gecə boyunca daha çox oyanma halları baş verə bilər. D vitamini səviyyələrinin normal səviyyədə olması fasiləsiz və keyfiyyətli yuxu üçün mühüm amildir.

D vitamini əsasən günəş işığı vasitəsilə orqanizmdə sintez olunur, lakin bəzi qidalar da onun mənbəyi ola bilər. Yağlı balıqlar, yumurta sarısı, günəşə məruz qalan göbələklər və zənginləşdirilmiş süd məhsulları D vitamini ilə təmin edən əsas qidalardır. Qida qəbulu kifayət etmədikdə, əlavələrdən istifadə faydalı ola bilər, lakin bunun üçün həkim məsləhəti almaq vacibdir.

D vitamini səviyyələrini qorumaq, yalnız sümük və əzələ sağlamlığı üçün deyil, eyni zamanda yuxu rejimini yaxşılaşdırmaq üçün də vacibdir. D vitamini əlavələrinin yuxu pozğunluqlarının qarşısını alıb-almadığı hələ tam sübuta yetirilməsə də, onun çatışmazlığının yuxuya mənfi təsir etdiyi məlumdur. Əlavə qəbul etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşmək vacibdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.