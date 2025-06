“Azercell” yeni qaydalar tətbiq edəcək - 19 iyundan

“Azercell Telekom” şirkəti fakturasız (SimSim) xətt istifadəçiləri üçün danışıq kartlarının istifadə müddəti ilə bağlı yeni qaydalar tətbiq edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, 19 iyun 2025-ci ildən etibarən, abunəçinin balansında mövcud tarif paketinin aylıq abunə haqqını ödəməyə kifayət qədər vəsait varsa, bu vəsait balansdan çıxılacaq və nömrə ikitərəfli aktiv saxlanılacaq. Bu qayda hər ay avtomatik şəkildə tətbiq olunacaq. Əgər balansda kifayət qədər pul olmazsa, nömrə birtərəfli bağlanacaq, lakin danışıq kartının nominalına və yükləmə vaxtına əsasən müəyyən edilmiş müddət ərzində yenə də xidmətlərdən istifadə etmək mümkün olacaq.

1 iyul 2025-ci ildən etibarən isə danışıq kartlarının nominalına uyğun olan istifadə müddətləri dəyişdiriləcək.

Yeni tariflər aşağıdakı kimi tətbiq ediləcək:

Hazırda “Azercell”in kartların nominalı və istifadə müddəti belədir:

Digər mobil operatorların ödəmə kartının nominal qiyməti və etibarlılıq müddətini təqdim edirik:

“Bakcell” “Nar Mobile” Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.