Zəncəfilin bilinməyən faydaları

Zəncəfilin tərkibində sağlamlıq üçün faydalı olan çoxsaylı maddələr var. Onlar ağrını yüngülıəşdirir, həzm sisteminin işini yaxşılaşdırır, ürək bulanmanı aradan qaldırır və yaddaşı gücləndirir.



Metbuat.az xəbər verir ki, zəncəfilin ən çox istifadə olunan hissəsi köküdür. Çünki zəngin faydalı xassələri məhz buradadır. Onu təzə, üyüdülmüş, qurudulmuş ədviyyat və ya yağ kimi istifadə etmək olar.



Zəncəfil xolesterin səviyyəsini azaldır



45 gün ərzində davam edən və xolesterin səviyyəsinin yüksək olduğu 85 nəfərin iştirak etdiyi daha bir araşdırmada məlum olub ki, hər gün 3 qram toz zəncəfil istifadəsi qanda xolesterinin səviyyəsini xeyli aşağı salır. Bundan başqa, tədqiqatçılar ehtimal edirlər ki, bu, ürək-damar xəstəlikləri riskini də azalda bilər.



Zəncəfil həzmi yaxşılaşdırır



Zəncəfildə mədə-bağırsaqda yaranmış qıcığı aradan qaldıran fenol birləşmələri var. Bundan başqa, onlar tüpürcək istehsalını artırır və beləliklə, yediklərimizin bağırsaqlara düşməsini asanlaşdırır. 24 sağlam insanın iştirak etdiyi tədqiqat göstərib ki, yeməkdən qabaq 1,2 qram zəncəfil tozu istehlakı mədə boşaldılmasını sürətləndirir, bununla mədə pozğunluğu problemi 50% azalır. Çinlilər zəncəfili mədə və qarın ağrılarında, ishalda, soyuqlamada və revmatizm xəstəliklərində istifadə edirlər.



Zəncəfil beyin funksiyasını yaxşılaşdırır



Stress və xroniki iltihab qocalmanı xeyli sürətləndirir, onlar çoxsaylı yaş koqnitivlərinin pozulmasına gətirib çıxarır. Məsələn, altsqeymer xəstəliyi kimi. Araşdırmalar göstərib ki, zəncəfilin tərkibindəki antioksidantlar və bioloji aktiv birləşmələr baş beynində olan iltihablara qarşı güclü reaksiya göstərir.



Zəncəfil ürəkbulanmanı aradan qaldırır



Zəncəfilli çay içmək və ya çiy zəncəfil yemək ürəkbulanma üçün effektiv vasitədir. Xüsusilə də xərçəngin müalicəsində, hamiləlik və səhərlər ürəkbulanmanı aradan qaldırır. 1278 hamilə qadının iştirak etdiyi 12 araşdırmanın nəticələrinə görə, 1,1 və 1,5 qram zəncəfil ürəkbulanmanı xeyli azaldır.



Zəncəfil ürək xəstəlikləri riskini azaldır



Qanda şəkərin səviyyəsinin yüksək olması ürək-damar xəstəlikləri riskinin əsas amilidir. 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrin iştirak etdiyi araşdırma isə göstərib ki, hər gün 2 qram toz zəncəfil istifadəsi ürək xəstəlikləri riskini və qanda şəkərin səviyyəsini ən azı 10% aşağı salır.



Soyuqdəymənin müalicəsində faydalıdır



Soyuqdəymənin yaxınlaşdığını hiss edərkən zəncəfilli çay dəmləmək faydalıdır. Zəncəfilin tərkibində virus əleyhinə komponentlər və infeksiya ilə mübarizədə yardım edən efir yağları var. Aparılan araşdırmalarda zəncəfil cövhəri qəbul edənlər bildiriblər ki, qəbulun səhəri günü özlərini gümrah və güclü hiss ediblər.

