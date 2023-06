​“Fernando & Rafael” beynəlxalq şirkətinin rəsmi açılışı olub - FOTO

Azərbaycan ilə İtaliya arasında memarlıq və dizayn sahəsindəki əməkdaşlıq daha da genişlənir. Zəngin italyan memarlığı hər zaman ölkəmiz üçün maraqlı olub. “Fernando & Rafael” şirkətinin yaradılması iki ölkə arasındakı mədəni əlaqələrin inkişafında böyük töhfə verəcək.



Bu fikirlər "Fernando & Rafael" Architecture and Design şirkətinin rəsmi açılış mərasimində səsləndirilib. Tədbirdə Mədəniyyət və incəsənət xadimləri, iş adamları, dövlət rəsmiləri və media nümayəndələri iştirak ediblər.

“Era Design” dizayn şirkətinin təsisçisi və baş memarı Rafael Abbasov və İtaliyanın tanınmış memarı Fernando Mosca tərəfindən yaradılan "Fernando & Rafael" Memarlıq və Dizayn şirkəti ölkələr arasında olan tarixi dostluğun, memarlıq sahəsində uğurlu əməkdaşlığın bariz nümunəsidir. Tədbirin giriş hissəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayan memarlar yeni yaradılan şirkət və ölkələr arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı haqqında fikirlərini bölüşüblər.

“İtaliya arxitektura irsinin zənginliyi hər zaman məni valeh edib. Dəfələrlə həmin ölkəyə gedərək memarlıq sahəsinə aid beynəlxalq konfranslarda iştirak edərək böyük təcrübə topladım. Bu gün "Fernando & Rafael" memarlıq şirkətini yaratmaqla ölkəmizdə bir ilkə imza atdım. Novatorluğu və yenilikliyi sevən memarlar olaraq Azərbaycan və İtaliya arasında olan tarixi dostluğa söykənib, istedadımıza arxalanaraq bu şirkəti yaratdıq. Məqsədimiz və amalımız birdir - İtaliyalı memarın zəngin təcrübəsini ölkəmizdə reallaşdıracağımız layihələrdə uğurla tətbiq etməkdir. Biz inanırıq ki, bu iş birliyimiz ölkələrimizə uğur gətirəcək və gözəl nəticələr əldə edəcəyik”, - deyə Rafael Abbasov qeyd edib.

İtaliyalı memar Fernando Mosca öz növbəsində vurğulayıb ki, uğurlu əməkdaşlıq xalqlar arası dostluq münasibətlərinə və tarixi-mədəni əlaqələrə əsaslanır.

“Rafael Abbasov kimi istedadlı memarla iş birliyi qurmaq və uğurlu layihələrə imza atmaq çox qürurvericidir. Sevindiricidir ki, Azərbaycanda memarlıq sahəsinə belə böyük önəm verilir. Biz çalışacağıq ki, bərabər şəkildə ərsəyə gətirdiyimiz bütün memarlıq layihələrində daim mükəmməllik axtaraq. Yeni yaratdığımız şirkət bizim dostluğumuzu daha da möhkəmləndirir, yaradıcılıq baxımında bizi sıx birləşdirir və möhtəşəm işlər görməyə sövq edir”, - deyə Fernando Mosca bildirib.

Əminliklə demək olar ki, “Fernando & Rafael” şirkəti qoyduğu hədəflərə doğru inamla irəliləyəcək və Azərbaycanın memarlıq sahəsinin inkişafına böyük töhfə verəcək.

