“Qardaşların böyük görüşü və qucaqlaşması bu gün baş tutacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviterdə yazıb.

O, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səfərini gözlədiklərini qeyd edib.

Qeyd edək ki, R. T. Ərdoğan bu gün Şimali Kiprdə səfərdədir. Onun ölkəmizə dövlət səfərinə gələcəyi gözlənilir.

