2022-ci ildə İsraildən Azərbaycana səfər edənlərin sayı əvvəlki illə müqayisədə 4 dəfə artaraq 23 935 nəfər təşkil edib.

Dövlət Turizm Agentliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, 2023-cü ilin son 5 ayında isə Azərbaycana səfər edən İsrail vətəndaşlarının sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 70% artaraq 8 611 nəfər olub.

Hazırda Təl-Əvivdən Bakıya həftədə 7 dəfə olmaqla birbaşa uçuşlar təşkil olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.