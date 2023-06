ATV-də yayımlanan və aparıcılığını Vüsalə Əlizadənin etdiyi "7 Canlı" verilişində dəyişiklik olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən bildirir ki, iki gündür proqram aparıcı İlhamə Bədəlovanın təqdimatında nümayiş edilir.

Bununla bağlı Vüsalə ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da, o, zənglərə cavab verməyib.

