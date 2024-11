Xalq artisti Tünzalə Ağayeva növbəti fotosessiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qara dəri plaşla kamera qarşısına keçən pop ulduz bu dəfə fotoqraf Anfisa Bessonovanın obyektivinə pozalar verib.

Estrada ulduzunun stylingi üzərində stilist Şamxal Ramazanlı çalışıb. Makiyaj və saç düzümü stilist Sabir Bağırova məxsusdur.

Layihənin prodüseri isə Yalçın Cabbarovdur.

