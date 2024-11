Əməkdar artist Manana Çaparidzenin anası vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

Anası Maklava xanımın yas mərasimi cümə axşamı Tbilisidə keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Manananın atası və qardaşı da illər əvvəl vəfat ediblər.

