“O ses Türkiye” efirə qayıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, TV8-də ekrana gəlməyə hazırlaşan layihənin jürisi maraq doğurur. Acun Ilıcalının bu il də Ebru Gündeşdən vaz keçmədiyi bildirilir.

Bundan əlavə, Seyhan Erdağ proqramda super-star Ajda Pekkanın münsif olacağı ilə bağlı məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.