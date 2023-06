"O vaxt Türkiyə lideri mənə demişdi ki..." - Azərindən maraqlı açıqlama

xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Azərbaycana sonuncu səfəri zamanı "Gülüstan" sarayında Xalq artisti Azərin "Çırpınırdı Qara dəniz" mahnısını səsləndirmişdi. Prezidentlər Azərinin çıxışını ayaqüstə alqışlamışdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərin Ərdoğanla bağlı xatirəsini "Sabah"la bölüşüb. O bildirib ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan Baş nazir olanda Azərbaycana gəlib və ona bu sözləri deyib: "Gülüstan" sarayında "Çırpınırdı Qara dəniz" mahnısını ifa edəndən sonra mənə yaxınlaşdı və heç vaxt unutmayacağım bir cümləni dedi: "Azərin xanım, söz verirəm, biz Azərbaycan bayrağını Qarabağda asacağıq!"

Qeyd edək ki, bu dəfə Azərin "Çırpınırdı Qara dəniz"i səsləndirərkən "Azərbaycan bayrağını Qarabağda asmışıq" kimi ifa edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.