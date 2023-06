Vaşinqtonda keçirilən LGBT tədbiri müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir ABŞ Prezidenti Co Baydenin iştirakı ilə Ağ Evin bağçasında keçirilib. Məlumata görə, tədbirdən çıxış edən Bayden LGBT-yə dəstək ifadə edib. O, LGBT-ni dəstəkləyən qanunlar qəbul edəcəyinə ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.