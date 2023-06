Bir zamanların məşhur reklam siması “Cinbala” kimi tanınan Gülçin Əlibəyli də məzun olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun atası - aparıcı Elçin Əlibəyli paylaşıb.

O, feysbukda qızının fotosunu yayımlayaraq "Bu da Cinbalanın son zəngi! Bütün məzunları təbrik edirəm!", -deyə qeyd edib.

