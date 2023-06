15 İyun – Milli Qurtuluş Günündə Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər Məscid kompleksi istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış tədbirində Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli və digər rəsmi şəxslər, eləcə də dindarlar iştirak ediblər.



