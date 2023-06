Hazırda dövlətlərarası sərhədin Zəngilan istiqamətində Azərbaycan sərhəd zastavasının atəşə tutulmasından sonra başlayan ağır döyüşlər gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Caliber” məlumat yayıb. Ermənistanın minaatan artilleriya və zərbə PUA-larından istifadə etdiyi bildirilir.

“Ordumuz bu təxribata layiqli cavab verir”, – məlumatda yazılıb.



