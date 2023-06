Bakıda marketdə qəribə olay yaşanıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadla bildirir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda mağazalardan birinin alkoqollu içkilər bölməsində şüşələrin qırıldığı aşkar görünür.

Videonu tiktoka yükləyən şəxsin iddiasına görə şüşələri qıran şəxs spirtli içkilərin haram olduğunu söyləyərək bu hərəkəti edib.

Mövzu ilə bağlı videonu təqdim edirik:

