Aktauda AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğradığı yerdə qara qutu aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Baş nəqliyyat prokuroru Timur Suleymenov bildirib.

“Qara qutu tapılıb və maddi sübut kimi istintaqın işinə daxil edilib”, - Suleymenov brifinqdə deyib.

