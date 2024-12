Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya kafedrasının dosenti, tanınmış nevropatoloq Təmraz Nəbiyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial mediada paylaşım edilib. Məlumata görə, 76 yaşlı həkim ötən gün dünyasını dəyişib.

Təmraz Nəbiyev uzun illər nevrologiya sahəsində çalışıb, həmçinin Epilepsiya əleyhinə Beynəlxalq Liqanın və Ümumdünya Nevroloqlar Cəmiyyətinin üzvü olub.

Allah rəhmət eləsin!

