"Heç kəs peşman olmayacaq" - Mbappe

"Heç kəs "Real Madrid"ə imza atdığım üçün peşman olmayacaq. Daha çoxunu edəcəyəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Real Madrid"dəki ilk mövsümündə gözlənilən performansı göstərə bilməyən Kilian Mbappe deyib.

"Marca" nəşrinin məlumatına görə, fransalı ulduz öz potensialını tam göstərəcəyinə inandığını vurğulayıb:

"Ayaqlarımda daha çox güc olduğunu bilirəm. Son bir neçə oyunda daha yaxşı çıxış edirəm. "Bilbao" matçı mənim üçün dönüş nöqtəsi oldu. Düzdür, bir penaltini qaçırdım, amma bu formanı layiqincə təmsil etmək üçün hər şeyi etməli olduğumu anladım".

