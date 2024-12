Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkətinin J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən “Embraer 190” təyyarəsi Aktau şəhərinin 3 km yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az Bizim.media-ya istinadən qəza baş verən təyyarənin pilotlarının fotolarını təqim edir:



