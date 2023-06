Fazil Mustafa manatlıq taksilərə dəstək verdi - "İnsanlar kefindən istifadə etmir ki..."

"Sual vermək lazımdır ki, taksi sürücüsü kimdir? İlk növbədə taksi sürücüsü peşəkar adam deyil. Taksi sürücüsü işsiz qalmış həkimdi, müəllimdi, müflis olmuş sahibkar və başqa sahənin adamıdır. Başqa bir iş yeri yoxdur. Bir az pul ödəyirsən, fərqlənmə nişanı alırsan, çörək pulu qazanırsan".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında deputat Fazil Mustafa deyib.



Deputat bildirib ki, digər sahələrdə problemi həll etməliyik ki, taksi sahəsinə peşəkarlar gəlsin: "Xaricdə bu sahə ilə peşəkar sürücülər məşğul olur. Bu gün nəqliyyatın idarəolunmasının problemini Azərbaycan vətəndaşı daşımış olur. Tıxaclarla bağlı məsələdə taksini bəhanə etmək doğru deyil. Metroda xidmət yüksək səviyyədə qurulub ki, insan taksidən istifadə edir? Kefindən istifadə etmir. İnsanların yaşayış səviyyəsi aşağı düşdüyünə görə, ən ucuz nəqliyyat vasitəsi kimi 4 nəfər yığışıb hərəsi bir manat verib taksidə gedirlər. Buna nəqliyyat problemi kimi deyil, sosial problem kimi baxmaq lazımdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.