"Bizim məlumat bazasında xaricdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı həkimlərin sayı 2 minə yaxındır. Çox sevindiricidir ki, onlar xaricdə təkcə həkim fəaliyyəti ilə deyil, eyni zamanda, müxtəlif tibb sahələrində inzibati vəzifələrdə də irəli çəkilirlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan Dünya Azərbaycanlı Təbiblərinin I Simpoziumunda deyib.

