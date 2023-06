Ağsuda avtomobil qəzası baş verib, xəsarət alanlar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, “QAZ-31” markalı avtomobil “Mercedes”lə toqquşub.

Hadisə nəticəsində Göyçay rayon İnçə kənd sakini, 1959-cu il təvəllüdlü Mehdiyev Əkbər Ələkbər oğlu və Ağsu rayon sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Zərbəliyev Fuad Məmmədşah oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

Yaralılar Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırlıblar. Ə.Mehdiyevin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Fakt araşdırılır.

