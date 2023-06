İsmayıl Əliyev bu şirkətə rəhbər TƏYİN EDİLDİ

"Xalq Həyat" ASC-nin İdarə Heyətinə (İH) yeni sədr təyin edilib.

Metbuat.az bildirir ki, İH-nin sədri vəzifəsini müvəqqəti icra edən sədr müavini İsmayıl Əliyev sığorta şirkətinin yeni sədri seçilib.

Bundan əlavə, şirkətin maliyyə departamentinin direktoru Əfqan Osmanov İH-nə müvəqqəti üzv seçilib. Bununla da "Xalq Həyat"ın İH-nin tərkibi idarə heyətinin üzvü Aynurə Quliyeva ilə birlikdə üç nəfərdən ibarət olub.

Xatırladaq ki, "Xalq Həyat Sığorta" isə 2018-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 15 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100% "Xalq Sığorta"ya məxsusdur.

