Dünya birjalarında neft kəskin ucuzlaşmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Brent” markalı neft hazırda 65,58 dollara, yüngül neft isə 61,99 dollara təklif edilir.

