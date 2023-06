Azərbaycanda uşaq bağçasından yayılan görüntülər müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az bildirir ki, bağça tərbiyəçisi Cəmilə adlı azyaşlıya əmrinə tabe olmadığı üçün qışqırıb, fiziki təzyiq göstərib, qeyri-etik ifadələr işlədərək uşağın valideynlərini söyüb.

Görüntünün hansı bağçada çəkildiyi məlum deyil.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:



