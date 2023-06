TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Vüqar Qurbanov Bakıdakı şadlıq evlərinin birində qızına toy edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sədrin qızı Aygül Qurbanovanın toyunda qonaq qismində bir çox tanınmış şəxslər yer alıb.

Toyda həmçinin müğənni Xalq artistləri Aygün Kazımova, Röya Ayxan, müğənni Zamiq Hüseynov iştirak ediblər.



Toydan görüntüləri təqdim edirik:

