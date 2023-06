Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2022-ci il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 30 679,6 milyon manat, təsdiq olunmuş proqnoza qarşı 5,1 faiz çox, xərcləri 32 064,6 milyon manat, təsdiq olunmuş proqnoza qarşı 0,7 faiz az, müvafiq olaraq dövlət büdcəsinin kəsiri 1 385,0 milyon manat və ya təsdiq olunmuş proqnozla müqayisədə 55,4 faiz az olub.

