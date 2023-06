Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir müavininin anası Qarayeva Həmayil Həsən qızı 70 yaşında vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.