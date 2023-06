“Azərbaycan Respublikası Hökuməti, Gürcüstan Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi çərçivəsində tranzit gömrük prosedurlarının asanlaşdırılması üçün ilkin məlumat mübadiləsinə dair” Saziş təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq qanunu imzalayıb.

Sənəd 2022-ci il avqustun 18-də Bakı şəhərində imzalanıb.

