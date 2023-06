Azərbaycanla Türkiyə arasında bu ilin yanvar-may aylarında ticarət dövriyyəsi 3,5 milyard dollar dəyərində olub.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,1 milyard dollar və ya 45,5% çoxdur.

Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyədən 964,3 milyon dollar dəyərində məhsul idxal edib. Azərbaycanın Türkiyəyə ixracı isə 2,6 milyard dollar dəyərində olub.

Əlavə edək ki, bununla Türkiyə Azərbaycanın 2-ci ən böyük ticarət tərəfdaşı olub.

