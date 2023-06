Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ABŞ-a səfəri çərçivəsində BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında keçirilən yoqa tədbirinə qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, insanlarla bir arada yoqa ilə məşğul olan Modi insanları dünya, ailə və gələcək üçün həmrəy olmağa çağırıb. O bildirib ki, yoqa təkcə sağlamlıq üçün deyil, həm də insanların bir-birinə mehriban olması üçün əhəmiyyətlidir.

“Gəlin yoqanın gücündən dostluq körpüləri və dinc dünya qurmaq üçün istifadə edək” - Modi deyib.

