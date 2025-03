ABŞ Prezidenti Donald Tramp gələn həftə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə zəng edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff deyib.

Uitkoff şənbə və bazar günləri Trampla Rusiyaya səfərinin nəticələrini müzakirə etdiyini, ABŞ prezidentinin Ukraynadakı münaqişənin "həftələr ərzində" həllini gözlədiyini söyləyib.

