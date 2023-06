"​Unibank"da biznes hesabını onlayn aç, kampaniyadan faydalan!

Yay ayları ərzində “Unibank”da onlayn biznes hesabı açmaq istəyən sahibkarlara böyük fürsətlər yaradılıb.

Hazırda fərdi və hüquqi şəxs olan sahibkarlar öz işlərini asanlaşdırmaq, vaxtlarına dəyər qatmaq üçün bank filialına gəlmədən hesab aça bilirlər. Onlayn hesab açılan zaman rekvizitlər birbaşa biznes sahibinin özünə göndərilir və hesabı aktivləşdirmək üçün də banka gəlməyə ehtiyac qalmır. Onlayn hesab açılan kimi İnternet Bankinq və Mobil Bankinq xidmətləri də dərhal aktiv olunduğundan, biznes sahibi istədiyi vaxt hesabında istədiyi əməliyyatı aparmaq imkanı qazanır. “Unibank”da onlayn hesab açmaq üçün linkə (https://hesab.unibank.az/login) daxil olub, cəmi bir neçə dəqiqə vaxt sərf edərək, ərizə formasını doldurmaq lazımdır.



Avqustun 31-dək ”Unibank”da biznes hesabını onlayn açan sahibkarlar isə həm vaxtlarına, həm də pullarına qənaət etmək imkanı qazanırlar. “Yay kampaniyası” çərçivəsində Unibank müştərisi olmaq istəyən biznes sahibləri üçün gözəl fürsət yaranıb. Kampaniya müddətində bankda avqustun sonunadək onlayn hesab açan, əməkhaqqı layihəsinə qoşulan və kartları onlayn sifariş edən biznes sahibləri üçün biznes kartları və əmək haqqı kartları pulsuzdur. Üstəlik hesab açılan tarixdən başlayaraq 3 ay ərzində kartlarla bərabər, əməkhaqqı təyinatlı köçürmələr üzrə xidmət haqqı da 0% komissiyalı olacaq.

“Unibank”ın digər biznes məhsul və xidmətlərindən filiallarda istifadə etmək istəsəniz, həftəiçi saat 09.00-dan 17.00-dək “Qara Qarayev”, 16 saylı, “Dərnəgül”, “Yasamal”, “Nərimanov”, “Neftçilər”, “Əhmədli”, “Əcəmi” filiallar və “Unibank- biznes mərkəzi”, eləcə də “Unibank”ın bölgə filialları xidmətinizdədir. Bankın biznes məhsul və xidmətləri haqqında ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan və bankın saytından (https://www.unibank.az/az/corporate/index) əldə etmək olar.

Unibank- Sənin Bankın!

