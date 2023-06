Azərbaycan dövləti 2022-ci il 22 aprel tarixində imzalanmış “Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının kapitalının artımı ilə bağlı paylara abunəlik üçün Öhdəlik Məktubu”nu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

