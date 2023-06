Xəbər verdiyimiz kimi, Gədəbəyin Söyüdlü kəndində postlar qurulub.

Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu, ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi daşıyır. Kəndə giriş-çıxış orada qeydiyyatda olan sakinlərdən başqa vətəndaşlar üçün məhdudlaşdırılıb.

Bəs Söyüdlü kəndində nələr baş verir?

Ətraflı "TV Musavat"ın reportajında:

