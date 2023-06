Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirhəsən Seyidovun həyat yoldaşı Nərmin Seyidova vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az "Pravda.az"a istinadən xəbər verir ki, o, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) Kommunikasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışırdı.

Məlumata görə, sözügedən vəzifəyə hələ ki, təyinat olmayıb.

