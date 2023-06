Xarici diplomatlar Laçında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olublar

Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Qarabağa səfər çərçivəsində Laçında aparılan yenidənqurma və bərpa işləri ilə tanış olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfərdə 33 ölkədən nümayəndələr - 60 diplomat və onların ailə üzvləri, eləcə də hərbi attaşelər iştirak edirlər.

Səfər zamanı Laçın şəhəri 1 Dekabr küçəsində inşa edilmiş ilk yaşayış məhəlləsinə baxış keçirilib.

Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, şəhərdə ümumilikdə 700 binada bərpa işləri aparılır. Onlardan 620-si fərdi ev, 9-u çoxmənzilli yaşayış binasıdır. Bundan başqa, 71 inzibati bina yenidən qurulur.

