20 yaşlı tələbəni qətlə yetirən şəxslə bağlı qərar verildi - RƏSMİ

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbəsi Hikmət Kərimovu öldürməkdə ittiham olunan dostu Fateh Məmmədov məhkəmə qarşısına çıxarılıb.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən bildirir ki, Nərimanov Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 18 yaşlı F. Məmmədov barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Cinayət hadisəsi barədə bəzi məqamlar da ortaya çıxıb.

Məlum olub ki, hadisədən bir gün əvvəl Hikmətlə Fateh görüşüb, söhbət zamanı aralarında mübahisə yaranıb. Bunun əvəzini çıxmaq niyyəti ilə Fateh bir gün sonra evdən götürdüyü bıçaqla Hikmətin yaşadığı evin qarşısına gəlib, bir müddət yolun kənarında onun çölə çıxmasını gözləyib. O, Hikmətə iki bıçaq zərbəsi vurduqdan sonra hadisə yerindən qaçıb. Qısa müddət sonra polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

H.Kərimov ADBTİA-nın ikinci kurs tələbəsi olub. O, “Məşqçilik” ixtisasının Yunan-Roma idman növü üzrə təhsil alırdı.

Qeyd edək ki, hadisə iyunun 23-ü Nərimanov rayonunda baş verib.

Həmin gün 2003-cü il təvəllüdlü Hikmət Kərimovun kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərdən xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2005-ci il təvəllüdlü Fateh Məmmədov saxlanılıb.

Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

