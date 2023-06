Ötən il əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin göstərdikləri xidmətlərin məbləği açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsindən xəbər verilib.

Bildirilib ki, 2022-ci il ərzində əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə göstərilən xidmətlərə görə ödənilmiş məbləğ 138 milyon 766,6 min manat təşkil edib.

Qeyd edək ki, 2021-ci ildə bu rəqəm 47 milyon 373,1 min manat olmuşdu.

