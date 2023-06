Qurban bayramı ilə əlaqədar olaraq, Məscidül-Həramda aparılan təmizlik işləri çərçivəsində Kəbənin örtüyü də təmizlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban bayramı ilə əlaqədar həcc ziyarəti öncəsi Məscidül-Həramda hərtərəfli təmizlik işləri aparılıb. Məhərrəm ayı ilə əlaqədar isə Kəbənin örtüyünün dəyişdirilməsi gözlənilir.

