Aparıcı İlkin Həsəninin sosial media hesabında meyaxanaçı Balaəli Maştağalı ilə bağlı qəribə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı paylaşdığı avtomobilin nömrə nişanının üzərinə fotoşopla meyaxanaçı Balaəlinin şəklini qoyub.

O, fotoya "Bala Prius" şərhini yazıb. Həmin fotonu təqdim edirik:

