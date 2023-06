Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan basketbol oynayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri AK partiyasının Bursa şəhərindən olan millət vəkili Mustafa Varank sosial şəbəkədə paylaşıb.

Qarşılaşmada bir sıra məmurlar iştirak edib.

