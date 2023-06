Nəsrinlə olan ədəbsiz görüntüsünə görə həyat yoldaşından üzr istədi - VİDEO

Türkiyəli aktyor Bora Akkaş həmkarı Nəsrin Cavadzadə ilə olan görüntülərinə görə həyat yoldaşından üzr istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor Uraz Kayqılaroğlunun doğum günü ilə bağlı Cavadzadənin paylaşdığı videoda Akkaşın aktrisanın sinəsinə pul qoyduğu müşahidə edilir.

Həmin görüntülər müzakirələrə səbəb olub.

Bu görüntülərə görə Bora Akkaş 8 aylıq hamilə həyat yoldaşı Oben Akkaşdan üzr istəyib:

“Şəklin yaratdığı pis hisslərə görə həyat yoldaşım Obendən üzr istəyirəm”, - deyə aktyor vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.